Фьюри уничтожил Уайлдера: спортивные итоги 23 февраля

Британский супертяж Тайсон Фьюри досрочно победил американца Деонтея Уайлдера в чемпионском бою, а украинка Юлия Мишура выиграла мировой фестиваль по фитнесу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 23 февраля.

Кроме того, в Италии завершился чемпионат мира по биатлону, на котором Украина завоевала одну медаль. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Фьюри досрочно победил Уайлдера в главном бою года

Уайлдер госпитализирован после боя с Фьюри

Сногсшибательная украинка выиграла всемирный фестиваль по фитнесу и бодибилдингу

Состоялась последняя гонка чемпионата мира по биатлону: где Украина

"Трутся гениталиями": Путина высмеяли в сети за новый "национальный вид спорта России"

Полиция озвучила результаты обысков у сборной России по биатлону

На матче "Шахтера" в Премьер-лиге Украины произошло историческое событие

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!