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24 февраля • обновлено в 09:57
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Фьюри уничтожил Уайлдера: спортивные итоги 23 февраля

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Британский супертяж Тайсон Фьюри досрочно победил американца Деонтея Уайлдера в чемпионском бою, а украинка Юлия Мишура выиграла мировой фестиваль по фитнесу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 23 февраля.

Кроме того, в Италии завершился чемпионат мира по биатлону, на котором Украина завоевала одну медаль. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "культуризм и бодибилдинг" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
культуризм и бодибилдинг реванш Уайлдер – Фьюри чемпионат мира по биатлону
Персоны
Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри
Тег
ФК Шахтер
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