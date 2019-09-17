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17 сентября • обновлено в 14:26
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Фьюри отстранили от бокса: названа причина

1.9т Читать материал на украинском

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри получил двухмесячное медицинское отстранение из-за травмы, полученной в бою против Отто Валлина.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

fightnews.info

По информации Mirror, атлетическая комиссия штата Невада уже приостановила лицензию "Цыганского короля" до 14 ноября. На запланированный реванш с Уайлдером это никак не повлияет. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен считает, что к февралю его подопечный будет полностью готов.

"Доктор сказал, что это было чистое рассечение, поэтому для него не требуется микрохирургия. Также он сказал, что все хорошо зашито. Скрестим пальцы, у него есть пять месяцев до февраля, мы посмотрим, что будет", — сообщил промоутер.

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По словам Уоррена, все, что необходимо Фьюри сейчас — следить за весом и быть готовым вернуться в зал.

"Конечно, ему нужен отдых, надо побыть с семьей, потому что он был в лагере в течение года. У него рассечение, он не может тренироваться с ним. Все, что он должен делать — это следить за весом для того, чтобы в любой момент вернуться в зал и начать спарринговать", — добавил менеджер британского боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL, после боя со шведом Валлином на лицо Тайсона Фьюри наложили 40 швов, а сам он после этого отправился пить пиво и играть в казино.

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Тайсон Фьюри
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