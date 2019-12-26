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26 декабря • обновлено в 20:07
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Федор Емельяненко объявил брата-насильника "мертвым"

2.9т
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал о взаимоотношениях с младшим братом Александром.

Федор (слева) и Александр Емельяненко

Федор (слева) и Александр Емельяненко

sport24

"Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Он хочет помириться? Я вас умоляю. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все. Дело не в усталости. У человека своя дорога, своя жизнь. Просто жаль людей, которые оказываются с ним рядом. Дай бог, чтобы он вразумился", – заявил 43-летний Емельяненко-старший в интервью sport24.

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Напомним, что в 2015 году Александра Емельяненко признали виновным в изнасиловании и похищении документов. 33-летнего спортсмена приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы в колонии общего режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря Федор Емельяненко в центральном поединке турнира Bellator 236 сразится с американцем Куинтом Джексоном.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Александр Емельяненко Федор Емельяненко
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