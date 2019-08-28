"Подходит к концу": Ломаченко вновь заговорил о завершении карьеры

Украинец Василий Ломаченко признался, что не собирается следовать примеру легендарного Мэнни Пакьяо и боксировать до 40 лет.

Наш соотечественник отметил, что его цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, после чего, возможно, он задумается о завершении карьеры.

Василий Ломаченко

"Я не хочу продолжать карьеру так же долго, как Пакьяо. Это слишком. Я тренируюсь с четырех лет. Я родился боксером. Все всегда подходит к концу. Хочу охотиться, ловить рыбу каждый день. Сейчас не могу это делать, потому что тренируюсь. Моя мотивация, моя цель – четыре пояса в легком весе. Не знаю, что будет после этого. Сейчас остались еще два титула", – сказал Ломаченко в интервью ВВС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко отмечал, что в его весовой категории тяжело боксировать до 35-40 лет, так как спортсмен с годами теряет в движении.

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