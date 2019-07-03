Это рекорд! Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом

Гонорар чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) за бой против Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) составит рекордную сумму – 4 млн долларов.

Сам Ломаченко получит менее 50% от этой суммы. Половину гонорара придется отдать менеджеру, промоутерской компании. Еще часть уйдет на выплату налогов. Из оставшихся 2 миллионов половина уйдет на гонорар отцу и тренеру – Анатолию Ломаченко, сообщает СпортАрена.

Новости С супербоем Ломаченко возник сенсационный поворот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в прессе фигурировала сумма в 3 миллиона долларов. К тому же с определением суммы призовых возник небольшой скандал. Сторона британца долго не соглашалась на условия, но все же уступила.

Напомним, что бой Ломаченко – Кэмбпелл пройдет в Лондоне 31 августа на O2 Arena. На кону будут стоять сразу три чемпионских пояса в легком весе – Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), которыми владеет Василий, и вакантный титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Букмекеры уже назвали фаворита этого противостояния.

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