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9 сентября • обновлено в 11:16
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"Это будет "спокойной ночи": Тайсон Фьюри унизил Усика

53.2т Читать материал на украинском

Британский супертяж Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) унизительно отозвался о шансах украинца Александра Усика победить его в бою.

"Честно говоря, я не особо думаю об Усике. Украинец абсолютно не входит в мои мозговые волны. Он не тот, о ком я бы думал, если честно. Я мог бы, вероятно, победить Усика одной рукой, связанной у меня за спиной. И я позволю вам выбрать ту, которой я буду драться - левую или правую. В любом случае, это будет "спокойной ночи", – сказал Фьюри в интервью CBS Sport.

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"Может быть следующим": Фьюри вызвал Усика на бой

Ранее "линейный" чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, назвал Александра Усика одним из двух самых опасных бойцов дивизиона.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очень правильно! Усик просто дерьмо!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кор Павел, тебя, дeбил, кто спрашивал? Пошел в будку, шакал!
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Кор Павел
Кор Павел
Кацaп Кацaпыч, усик уже хохлам не нравится. Видно что про великую Украину не то сказал
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