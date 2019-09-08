"Это будет "спокойной ночи": Тайсон Фьюри унизил Усика

Британский супертяж Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) унизительно отозвался о шансах украинца Александра Усика победить его в бою.

"Честно говоря, я не особо думаю об Усике. Украинец абсолютно не входит в мои мозговые волны. Он не тот, о ком я бы думал, если честно. Я мог бы, вероятно, победить Усика одной рукой, связанной у меня за спиной. И я позволю вам выбрать ту, которой я буду драться - левую или правую. В любом случае, это будет "спокойной ночи", – сказал Фьюри в интервью CBS Sport.

Ранее "линейный" чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, назвал Александра Усика одним из двух самых опасных бойцов дивизиона.

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