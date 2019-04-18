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"Это невероятно": Джошуа рассказал, когда будет бой с Усиком

2.5тЧитать материал на украинском

Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) рассказал, что поединок с Усиком (16-0, 12 КО) планирует провести после битвы с Уайлдером.

Джошуа - Усик

Джошуа - Усик

Антикорр

"Я думаю, что я буду прав, подравшись с Уайлдером за абсолютного чемпиона. Потом я смогу подраться с Усиком, потому что абсолютный чемпион тяжёлого веса против абсолютного чемпиона супертяжелого веса в хэвивейте — это будет невероятно. Если я не подерусь с Уайлдером, для чего тогда я это всё делаю? Я продолжаю делать это, чтобы взять пояс WBC. Я действительно хочу этот шанс, эту возможность", — цитирует Джошуа Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок британского чемпиона Энтони Джошуа против американца Джаррелла Миллера официально не состоится.

Причиной срыва дебютного для обидчика Владимира Кличко боя в США стала положительная допинг-проба, которую сдал его оппонент.

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Читайте все новости по теме "Усик - Джошуа" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Александр УсикЭнтони Джошуа
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