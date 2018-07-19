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"Если будет..." Тренер Гассиева сделал дерзкий выпад в адрес Усика

4.6тЧитать новость на украинском

Тренер чемпиона мира по версиям WBA/IBF в первом тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева Абель Санчес изучил украинца Александра Усика перед субботним финалом Али Трофи в Москве.

По мнению мексиканского специалиста, у чемпиона WBC/WBO будут проблемы в грядущем бою с его подопечным, если тот не улучшит свои действия в ринге, сравнимо с боем в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Майриса Бриедиса.

"Бриедис позволил Усику двигаться, позволил ему быть первым, и когда Бриедис подошел близко, его действия не были эффективными. Но Усик также позволил себе попасть в ловушку и попал в нее. Если Усик будет сражаться с Муратом так же, как он сражался с Бриедисом, он будет сражен до девятого раунда", - цитирует Санчеса Boxingscene.

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Победитель боя Усик - Гассиев станет первым боксером, который когда-либо выигрывал трофей Мохаммеда Али и объединит четыре пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России крайне уважительно относятся к украинцу Усику.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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