"Если будет..." Тренер Гассиева сделал дерзкий выпад в адрес Усика

Тренер чемпиона мира по версиям WBA/IBF в первом тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева Абель Санчес изучил украинца Александра Усика перед субботним финалом Али Трофи в Москве.

По мнению мексиканского специалиста, у чемпиона WBC/WBO будут проблемы в грядущем бою с его подопечным, если тот не улучшит свои действия в ринге, сравнимо с боем в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Майриса Бриедиса.

"Бриедис позволил Усику двигаться, позволил ему быть первым, и когда Бриедис подошел близко, его действия не были эффективными. Но Усик также позволил себе попасть в ловушку и попал в нее. Если Усик будет сражаться с Муратом так же, как он сражался с Бриедисом, он будет сражен до девятого раунда", - цитирует Санчеса Boxingscene.

Победитель боя Усик - Гассиев станет первым боксером, который когда-либо выигрывал трофей Мохаммеда Али и объединит четыре пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России крайне уважительно относятся к украинцу Усику.