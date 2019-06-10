"Если решит..." Усик сделал важное заявление о карьере

Украинец Александр Усик выразил надежду на то, что в ближайшее время в супертяжелом дивизионе будет организована Всемирная боксерская суперсерия (WBSS).

Наш соотечественник надеется повторить свой путь к званию абсолютного чемпиона мира, что ему удалось в минувшем году в крузервейте.

"Если WBSS решит провести турнир имени Мохаммеда Али в супертяжелом дивизионе, это будет действительно здорово. Это было бы очень интересно, но я не знаю, насколько это возможно", – сказал Усик официальному сайту WBSS.

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Александр Усик

Он также признался, что следит за вторым сезоном турнира в тяжелом весе, однако не стал делать прогноз на победителя. "Поддерживаю всех парней там, потому что я знаю, как тяжело быть частью этого. Но у меня нет четких фаворитов. Одно можно сказать наверняка, победители повысили свои уровни и могут рассчитывать на хорошие бои и гонорары в будущем", – отметил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Гвоздика Боб Арум не позволит украинскому полутяжу принять участие в WBSS своего дивизиона.

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