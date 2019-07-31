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"Если что-то начнется": российский боксер высказался о супербое с Гвоздиком

1.5т Читать материал на украинском

Российский боксер, чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что уже начал подготовку к поединку с обладателем пояса WBC украинцем Александром Гвоздиком.

Он также вспомнил предыдущий поединок с Гвоздиком, состоявшийся 10 лет назад на любительском уровне. Тогда боксеры встретились в Стамбуле в предварительном раунде турнира Ahmet Comert Memorial, и победу одержал Бетербиев.

Артур Бетербиев

Артур Бетербиев

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"Думаю, Гвоздик стал еще лучше с того момента, когда мы с ним встречались. Я буду по максимуму готовиться к поединку с ним. Я уже начал подготовку к этому бою, пусть пока не активную. Трешток (взаимные высказывания, часто оскорбительные, накануне боя - Ред.) с украинцем? Посмотрим. Тут, как говорится, я поддержу, если что-то начнется", - заявил россиянин, которого цитируют РИА Новости.

Напомним, поединок Гвоздик - Бетербиев состоится 18 октября в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинец сделал заявление о бое с российским чемпионом.

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Артур Бетербиев Александр Гвоздик
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