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Еще один боксер скончался после тяжелых травм

2.6т Читать материал на украинском

23-летний аргентинский боксер Уго Сантильян скончался от травм, полученных во время боя против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу.

10-раундовый поединок проходил в субботу и закончился ничьей. Боксер заканчивал бой с окровавленным лицом, после чего был доставлен в больницу, сообщает Clarín DEPORTES.

Уго Сантильян

Уго Сантильян

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Обследование обнаружило у спортсмена кровяной сгусток в мозгу, после чего Уго Сантильян был прооперирован. Вскоре у него произошло две кардиореспираторные остановки (остановка сердца и дыхания, - Ред). В результате боксер скончался в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний российский боксер Максим Дадашев умер в больнице в США. СМИ назвали виновного в трагедии.

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