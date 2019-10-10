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10 октября • обновлено в 21:32
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В тяжелом состоянии: чемпион мира по боксу угодил в страшное ДТП

6.2т Читать материал на украинском

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBC американский боксер Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе (США).

Эррол Спенс со своими чемпионскими поясами

Эррол Спенс со своими чемпионскими поясами

Fox Sports

Как сообщает CBS, Спенс не справился с управлением своего Ferrari. Автомобиль спортсмена несколько раз перевернулся. Боксер не был пристегнут и поэтому вылетел из машины и получил серьезные повреждения. Американец госпитализирован в тяжелом состоянии, но врачи не считают, что его жизни что-то угрожает.

Ferrari Спенса после аварии

Ferrari Спенса после аварии

Twitter/@jdmiles11

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Персона
Эррол Спенс
Место
США Даллас
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