В тяжелом состоянии: чемпион мира по боксу угодил в страшное ДТП

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBC американский боксер Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе (США).

Эррол Спенс со своими чемпионскими поясами Fox Sports

Как сообщает CBS, Спенс не справился с управлением своего Ferrari. Автомобиль спортсмена несколько раз перевернулся. Боксер не был пристегнут и поэтому вылетел из машины и получил серьезные повреждения. Американец госпитализирован в тяжелом состоянии, но врачи не считают, что его жизни что-то угрожает.

Ferrari Спенса после аварии Twitter/@jdmiles11

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Денис Беринчик попал в аварию за несколько дней до своего боя в Украине.

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