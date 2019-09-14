"Ему будет тяжело": жертва Усика назвал большую проблему украинца в супертяжах

Знаменитый американский супертяжеловес Майкл Хантер (17-1, 12 KO) считает, что украинец Александр Усик, начав выступать в супертяжах, столкнется с проблемой поиска достойных соперников.

Усик - Хантер HBO

"Я думаю, он будет хорошо выступать. У него огромные боксёрские способности. Я не вижу, что у него будет много нокаутов, и ему будет тяжело заполучить поединки, так как большинство супертяжей не хотят проигрывать. Но посмотрим", - цитирует Хантера Fighthype.

Напомним, что Хантер в апреле 2017 года проиграл Александру Усику (16-0, 12 КО) единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 сентября 2019 года Хантер нанес первое поражение непобедимому россиянину Сергею Кузьмину.

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