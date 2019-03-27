"Еле оторвал ж*пу": чемпион мира, бросивший вызов Кличко, высмеял обидчика украинца

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер, который недавно заявил о желании выйти в ринг против Владимира Кличко, высмеял британца Тайсона Фьюри за отказ от матча-реванше.

Боксеры должны были вновь встретиться после поединка 1 декабря 2018 года, который завершился вничью, однако "Цыганский король" решил сразиться с Томом Шварцом.

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Уайлдер – Фьюри

"Чуваки, я уверен, что реванш всенепременно состоится. Но, увы, на этот раз организация боя потребует чуть больше времени. Знаю, Фьюри не хотел незамедлительный реванш. Виню ли я его? Нет, точно нет. Он еле оторвал свою ж*пу от канваса, заработал сотрясение мозга, было бы странно, если бы он мечтал все это незамедлительно повторить. Поэтому он и дерется с Томом Шварценеггером... Или как там, блин, зовут того парня..." – язвительно высказался Уайлдер, пишет vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ближайший бой Деонтея Уайлдера с Домиником Бризилом, который запланирован на 18 мая, может стать причиной переноса дебютного боя Александра Усика в супертяжах.

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