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''Эксклюзивные кадры'': промоутер Усика сделал важное заявление о следующем бое украинца

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Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн заявил, что уже известна дата следующего боя украинского боксера.

"Эксклюзивные кадры с Усиком, когда он получил сообщение о том, что дата следующего боя забронирована. Скоро объявление", – написал Хирн у себя в Instagram, выложив видео с танцующим Александром.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Усик проводит свой отдых в Азии. После видео, в котором он в форме "Динамо" вместе с супругой разгуливает по торговому центру Сингапура, прославленный украинский боксер сфотографировался на фоне Marina Bay Sands — гостиницы и казино на берегу Marina Bay в Центральном регионе города-государства.

Кроме того, Александр Усик в день своего 32-го дня рождения кардинально сменил имидж.

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Персоны
Александр УсикЭдди Хирн
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