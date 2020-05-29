Экс-динамовец Алиев проиграл дебютный боксерский бой: видео лучших моментов

Знаменитый экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев с поражения дебютировал на боксерском ринге.

В рамках проекта "Битва" бывший полузащитник сборной Украины сразился с актером Никитой Вакулюком. По регламенту соревнований бойцам предстояло провести трехраундовый поединок, каждый раунд в котором длится по две минуты.

Вакулюк – Алиев кадр из видео

С первых секунд соперники демонстрировали интенсивные передвижения по рингу. При этом Вакулюк, имея перевес в антропометрии, старался работать на дистанции, а Алиев искал счастье в ближнем бою. Александр в концовке первого раунда провел размашистую атаку, но соперник умело ее нейтрализовал.

Два последующих раунда прошли в схожем ключе. Экс-футболист хотя и был более активным и зрелищным, но уступил Никите в точности. В итоги судьи отдали Вакулюку победу с минимальным перевесом: 29:28, 29:28, 29:28.

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