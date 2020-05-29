Главная Новости
29 мая • обновлено в 23:08
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Экс-динамовец Алиев проиграл дебютный боксерский бой: видео лучших моментов

2.5т
Читать материал на украинском

Знаменитый экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев с поражения дебютировал на боксерском ринге.

В рамках проекта "Битва" бывший полузащитник сборной Украины сразился с актером Никитой Вакулюком. По регламенту соревнований бойцам предстояло провести трехраундовый поединок, каждый раунд в котором длится по две минуты.

Вакулюк – Алиев

Вакулюк – Алиев

кадр из видео

С первых секунд соперники демонстрировали интенсивные передвижения по рингу. При этом Вакулюк, имея перевес в антропометрии, старался работать на дистанции, а Алиев искал счастье в ближнем бою. Александр в концовке первого раунда провел размашистую атаку, но соперник умело ее нейтрализовал.

Два последующих раунда прошли в схожем ключе. Экс-футболист хотя и был более активным и зрелищным, но уступил Никите в точности. В итоги судьи отдали Вакулюку победу с минимальным перевесом: 29:28, 29:28, 29:28.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец MMA Аскар Можаров избил российского блогера и получил вызов на бой.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Алиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
7
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,9 млн человек, погибли – более 362 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Godsent
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.50 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.72 Сделать ставку
fnatic
VS
OG
Победа OG
2,31 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
Падерборн
VS
Боруссия Д
Тотал меньше 3.5
1.76 Сделать ставку
Боруссия М
VS
Унион
Победа Боруссии М с форой (-1)
1.95 Сделать ставку
Карпаты
VS
Мариуполь
Победа Мариуполя с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Зари с форой (0)
1.70 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Шахтер Солигорск
Победа Шахтера с форой (0)
1.62 Сделать ставку