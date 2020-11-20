Экс-диетолог Усика: не понравилась форма Александра в бою с Чисорой

Бывший диетолог Александра Усика Александр Фока раскритиковал физическую форму украинца, в которой он подошел к бою против Дерека Чисоры.

В интервью изданию Tribuna он сказал, что не понимает, почему его экс-подопечный прекратил сотрудничество с тренером Валентином Литвинчуком, который сумел хорошо подготовить Усика к бою против Мурата Гассиева. По мнению диетолога, Александр провалил силовую подготовку перед поединком с Чисорой.

"Лично мне не понравилась его форма. Я думаю, что была провалена силовая подготовка, до сих пор не могу понять, почему он расстался с Валентином Литвинчуком, который показал фантастический результат работы с Александром перед боем с Гассиевым. В бою с Чисорой Усик весил 97.5 кг, а в бою с Гассиевым – 97 кг. Просто посмотрите на него внешне, сравните статистику ударов в двух боях. Александр другой в ринге не потому, что рядом нет Анатолия Николаевича (Ломаченко-старшего – Ред.), а потому, что проводится другая работа в зале с тренером ОФП (общей физической подготовки – Ред.), если он вообще есть. Плюс питается он, судя по всему, по-другому", – считает Фока.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог заявил, что мы больше не увидим прежнего Василия Ломаченко.