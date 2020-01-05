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5 января • обновлено в 14:27
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Экс-чемпион мира рассказал, чем закончится бой Усик - Джошуа

Экс-чемпион мира рассказал, чем закончится бой Усик - Джошуа
Американец дал откровенное интервью
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли уверен, что Энтони Джошуа (23-1, 22 КО) проиграет свои чемпионские пояса WBO, IBF и WBA украинцу Александру Усику (17-0, 13 КО).

Тимоти Брэдли

Тимоти Брэдли

celebritynetworth.com

"Думаю, что в 2020 году Джошуа останется без титулов. В этом году он проиграет их Усику. Сейчас Усик обязательный претендент по линии WBO. Сначала Джошуа победит Кубрата Пулева, но затем будет перебоксирован Усиком. У Джошуа не будет поясов", – заявил Брэдли в интервью Boxingnews24.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Джошуа (22-1, 21 КО) уверенно победил мексиканца Энди Руиса (33-1, 22 КО) в бою-реванше и вернул свои чемпионские пояса.

Несмотря на то, что Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа за титул WBO, первым соперником Энтони станет Кубрат Пулев. Этот поединок должен состояться с большей долей вероятности в апреле.

Если Усик проведет бой против Чисоры 7 марта, и этот поединок будет значимым в супертяжелом весе, бой Усика против Джошуа может оказаться назначен на следующее полугодие

Сам британец заявил, что в своем следующем бою хочет подраться с Александром Усиком, а не с Пулевым.

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Читайте все новости по теме "Усик - Джошуа" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Энтони Джошуа Александр Усик
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