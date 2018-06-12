Знаменитый экс-чемпион мира по боксу завершил карьеру

Давний знакомый Владимира Кличко 37-летний экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй объявил о завершении карьеры. По признанию боксера, он расстроен из-за того, что вынужден покинуть профессиональный ринг после двух подряд поражений от соотечественника Тони Белью.

"Конечно, я бы предпочел уйти после победы или будучи чемпионом. Но я прекрасно знаю, что в матче-реванше с Белью я показал лучшее, на что был способен. И я увидел всю правду о своем нынешнем состоянии на арене мирового бокса", - говорится в заявлении Хэя на его официальном сайте.

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За свою профессиональную карьеру британский супертяж провел 32 боя (28-4). В 2011 году Хэй проиграл Владимиру Кличко объединительный бой, на кону которого стояли три титула - WBA super, WBO и IBO. Тогда любителям бокса британец запомнился суперскандальным поведением и креативными выдумками, целью которых было до боя вывести украинца из себя.

Последний бой в карьере Хэй провел в мае против Тони Белью, которому с треском проиграл, трижды побывав в нокдауне.

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