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Экс-чемпион мира неожиданно завершил карьеру перед боем с украинцем

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Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер, который должен был выйти в ринг с украинцем Иваном Редкачем, неожиданно объявил о завершении карьеры.

30-летний американец, который в январе единогласным решением судей проиграл легендарному Мэнни Пакьяо, в социальной сети Instagram признался, что устал от бокса.

"Я заканчиваю карьеру. Бокс – это спорт одиночек. Я устал от этого дерьма. Дайте мне отдохнуть", – написал Бронер.

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🤷🏾‍♂️

Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner)

Отметим, что поединок Редкач – Бронер был запланирован на октябрь.

Бронер на профессиональном ринге провел 39 боев, в которых одержал 33 победы и потерпел четыре поражения. Американец был чемпионом мира во втором полулегком, легком, полусреднем и первом полусреднем весах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик попал под новый шквал критики после своего общения со скандальным блогером Анатолием Шарием.

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Иван Редкач
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