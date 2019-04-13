Экс-чемпион мира испугался боя с непобедимым украинским боксером

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Келл Брук отказался от проведения боя с непобедимым украинским боксером Тарасом Шелестюком (17-0, 10 KO).

"Привет всем фанатам бокса! Из последних новостей - три недели назад мне поступило предложение отбоксировать с Келлом Бруком в "Мэдисон-сквер-гарден" Нью-Йорке в андеркарде боя Джошуа – Миллер. Я принял этот бой, но спустя три недели команда Келли Брука отказалась от проведения этого поединка. И это при том, что я согласился боксировать в его весе - 69.900", – сказал Шелестюк..

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Шелестюк триумфально вернулся в ринг после 19-месячного перерыва в карьере. 33-летний уроженец Макеевки в полусреднем весе победил Мартина Анхела Мартинеса (19-17-1, 12 KO).

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