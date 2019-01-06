''Его не знают'': на Усике поставили крест

Знаменитый британский супертяжеловес Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) считает что украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) малоизвестен и их совместный бой вряд ли состоится.

Диллиан Уайт и Александр Усик Коллаж OBOZREVATEL

"Для меня сейчас есть только пять супертяжей: Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Джаррелл Миллер, Доминик Бризил и Дионтэй Уайлдер. Остальные мне не интересны. Усик? Да, он хорош. Но его не знают болельщики. И он не говорит по английски. Поединок с Усиком для меня — это точно не большой бой, а именно большие бои меня интересуют. Самые жесткие, хардкорные болельщики бокса, конечно же, будут смотреть бой Уайт vs Усик, но возникнет проблема с тем, как бы продать это событие максимально большому числу покупателей", - цитирует британца Vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 декабря, Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) в бою-реванше против Дерека Чисоры (29-9, 21 КО) отстоял титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC Silver и WBO International.

Поединок между британцами прошел в Лондоне на "Арене О2" и завершился убийственным нокаутом Чисоры в 11-м раунде. Один из участников поединка по версии СМИ с большой вероятностью теперь может стать первым соперником нашего спортсмена Александра Усика.