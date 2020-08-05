Единственный, кто может выступать на чемпионском уровне, – промоутер о возвращении Владимира Кличко

Бывший промоутер Владимира Кличко Том Леффлер заявил, что украинец все еще может выступать на чемпионском уровне.

Представитель K2 Promotions Том Леффлер заявил, что Владимир Кличко является единственным ветераном, который смог бы выступать на чемпионском уровне в случае своего возвращения в бокс.

"Владимир находится в невероятной форме, несмотря на то, что не выступает в профессионалах. Он всегда тренируется, работает над кардио, а его тело выглядит почти так же, как во времена, когда он защищал свои титулы… Владимир является единственным, кто может вернуться в бокс и выступать на чемпионском уровне. Я бы с радостью на это посмотрел, но окончательное решение в любом случае остается за ним", – цитирует слова Леффлера издание BadLeftHook.

Напомним, что свой последний поединок 44-летний Кличко провел 29 апреля 2017 года против британца Энтони Джошуа. Тот бой он проиграл техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарному украинскому боксеру вернули проигранные чемпионские пояса.