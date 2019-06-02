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Джошуа - Руис: стало известно, кто побеждал по очкам перед остановкой боя

Джошуа - Руис: стало известно, кто побеждал по очкам перед остановкой боя
Сенсационный поединок прошел накануне в Нью-Йорке
2.4тЧитать материал на украинском

Организаторы чемпионского боя между британским супертяжем Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом-младшим (33-1, 22 КО) опубликовали судейские записки.

На момент остановки поединка в 7-м раунде по очкам побеждал Руис. Мексиканец вел в записках двух из трех судей со счетом 57:56. Третий рефери отдал преимущество Джошуа с аналогичным счетом.

Джошуа - Руис: стало известно, кто побеждал по очкам перед остановкой боя

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Напомним, что бой Джошуа - Руис завершился победой представителя Мексики. По ходу встречи распиаренный чемпион четыре раза попадал в нокдаун.

После боя Энтони, комментируя свое поражение, упомянул Владимира Кличко.

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Персоны
Энди Руис-младшийЭнтони Джошуа
Место
СШАНью-Йорк
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