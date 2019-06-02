Джошуа - Руис: полный бой на видео

Мексиканец Энди Руис-младший (32-1, 21 КО) стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, сенсационно нокаутировав британца Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Поединок в переполненном Madison Square Garden завершился в 7-м раунде.

В течение всей битвы оба боксера демонстрировали открытый обмен ударов. Руис первым оказался в нокдауне, но смог подняться и через несколько раундов отправить Джошуа в нокаут.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полную запись этой встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, за свой дебютный бой на американском ринге, Энтони Джошуа заработал впечатляющий гонорар.

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