Джошуа - Руис: лучшие моменты сенсационного боя на видео

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) сенсационно потерял все свои титулы.

Мексиканец Энди Руис-младший (32-1, 21 КО) нокаутировал распиаренного британца в 7-м раунде.

29-летний уроженец Уотфорда по ходу встречи несколько раз оказывался на канвасе ринга. OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие моменты этой исторической рубки.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсационно победил 32-летнего экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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