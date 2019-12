Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Один из самых ожидаемых поединков года завершился единогласным решением судей: 119:110, 119:109, 119:109.

Первый раунд прошел в своеобразной разведке, где 30-летний Руис джебом периодически проверял британца. В конце раунда Джошуа удалась двойка, которая привела к серьезному рассечению над левым глазом Энди.

Joshua cuts Ruiz with a hard right hand in the 1st! pic.twitter.com/qPvZDW6E7K