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8 декабря • обновлено в 00:46
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Максим Богданов

Джошуа победил Руиса в кровавом бою-реванше

Джошуа победил Руиса в кровавом бою-реванше
Встреча прошла в Эр-Рияде
11.1т Читать материал на украинском

Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Один из самых ожидаемых поединков года завершился единогласным решением судей: 119:110, 119:109, 119:109.

Первый раунд прошел в своеобразной разведке, где 30-летний Руис джебом периодически проверял британца. В конце раунда Джошуа удалась двойка, которая привела к серьезному рассечению над левым глазом Энди.

Джошуа - Руис

Джошуа - Руис

Энтони продолжал атаковать в рассеченное место оппонента, постоянно смещаясь по рингу. Мексиканский боксер пытался пойти на сближение, но экс-чемпион держал дистанцию джебом.

Оба спортсмена очень осторожничали, из-за чего страдал темп поединка. Джошуа построил тактику на джебе с быстрым отходом назад.

Джошуа - Руис

Джошуа - Руис

В четвертом раунде Энтони начал более разнообразно атаковать, но на последних секундах пропустил на сближении левый боковой, заметно пошатнувшись.

Экватор поединка начался с атак Руиса. Британец старался более пластично двигаться на ногах, буквально оббегая мексиканского чемпиона. Энди лишь раз удалось приложиться слева, получив в ответ такой же удар в свой подбородок.

Джошуа - Руис

Джошуа - Руис

В седьмом раунде началась небольшая рубка, где гораздо увереннее смотрелся именно претендент. Как только Руис выбрасывал короткие удары, спортсмен из Британии подходил еще ближе и клинчевал.

В 8-м раунде Руис несколько раз попал по европейцу, заставив того спасаться в клинчах. Джошуа пробивал, оставаясь на дистанции, за что сразу получал "лящей" от пухлого мексиканского любителя буритос.

Джошуа - Руис

Джошуа - Руис

Чемпионские раунды остались за Джошуа - он выглядел гораздо свежее, постоянно перемещался, не давая Руису выйти на ударную позицию. Заметно сказывался лишний вес боксера из Мексики.

В эндшпиле ни один из боксеров не шел в ва-банк: Джошуа продолжал кружить, джебами "тыкая" в голову Руиса, а Энди никак не мог нанести прицельный удар, с каждой секундой теряя победу.

Джошуа - Руис

Джошуа - Руис

Джошуа - Руис

Джошуа - Руис

Джошуа - Руис

Джошуа - Руис

Новости
"Не витаю в облаках": Усик прокомментировал реванш Джошуа – Руис

Напомним, что 2 июня 29-летний Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, став новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. 5 июня команда Джошуа активировала опцию о матче-реванше с мексиканцем.

Отметим, что в андеркарте россиянин Александр Поветкин (35-2, 24 КО) сразился с американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО)

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энтони Джошуа Энди Руис-младший
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
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Николаев Олег
Николаев Олег
ЕЖГ
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Livesey David
Livesey David
Наеbали арабчат, они ждали бокс, а им показали танцы.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Livesey David, они не знают, что такое бокс. что показали, то и бокс. а Джошуа срубил бабла немеряно
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