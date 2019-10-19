Непобедимый боксер нокаутом повесил соперника на канаты - опубликовано видео

Американский боксер Джозеф Адорно (14-0, 12 КО) отметился эффектным нокаутом в поединке против аргентинца Дэмиана Алехандро Сосы (9-3, 7 КО).

Бой на вечере бокса в Филадельфии в андеркарте встречи Гвоздик - Бетербиев завершился во 2-м раунде. В концовке первой трехминутки 20-летний американец отправил оппонента в нокдаун, а сразу после перерыва мощным ударом повесил Сосу на канаты.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Гвоздик - Бетербиев прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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