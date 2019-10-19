Главная Новости
19 октября • обновлено в 12:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Непобедимый боксер нокаутом повесил соперника на канаты - опубликовано видео

304 Читать материал на украинском

Американский боксер Джозеф Адорно (14-0, 12 КО) отметился эффектным нокаутом в поединке против аргентинца Дэмиана Алехандро Сосы (9-3, 7 КО).

Бой на вечере бокса в Филадельфии в андеркарте встречи Гвоздик - Бетербиев завершился во 2-м раунде. В концовке первой трехминутки 20-летний американец отправил оппонента в нокдаун, а сразу после перерыва мощным ударом повесил Сосу на канаты.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Тайсон Фьюри столкнулся с Усиком перед боем Гвоздик - Бетербиев

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Гвоздик - Бетербиев прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик – Бетербиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel