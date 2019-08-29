Довел до смерти: на бой Ломаченко — Кэмпбелл назначили скандального рефери

Стал известен рефери титульного поединка между украинским чемпионом мира WBA, WBO в легком весе Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом, который состоится 31 августа.

Василий Ломаченко — Люк Кэмпбелл boxingscene.com

Как сообщает Boxing Scenе, данный бой будет судить шотландский рефери Виктор Лафлин, который ранее ни разу не работал на поединках Ломаченко или Кэмпбелла.

Если же придется определять победителя по очкам, то вердикт будут выносить Омар Минтун-старший (Мексика), Бенуа Россель (Канада) и Жан-Роберт Лайн (Монако/Франция).

Относительно шотландца Лафлина, то три года назад он стал одним из действующих лиц истории со смертельным исходом.

Виктор Лафлин (в центре)

29 сентября 2016 года в Глазго состоялся поединок между двумя британскими боксерами Майком Тоуэллом и Дэйлом Эвансом, на котором работал Лафлин.

Начиная с первого раунда Тоуэлл получал удары в голову от оппонента. Он дважды побывал в жестких нокдаунах, наконец в пятом раунде рефери принял решение остановить избиение. Тоуэлла, у которого до этого в карьере не было ни одного поражения, вынесли на носилках с ринга. На следующий день, 30 сентября, он умер от кровоизлияния в мозг.

В том же году Лафлин работал на поединке Криса Юбенка с Ником Блэквеллом, где второго избивали на протяжении десяти раундов. Блэквелл отбивался и боролся, но в 10-м раунде потерял сознание, был на носилках доставлен в больницу, где снимок головы показал небольшое кровоизлияние. Врачи ввели его в кому и прооперировали. В отличие от Тоуэлла, он выкарабкался.

Напомним, бой Ломаченко — Кэмпбелл пройдет в Лондоне в субботу, 31 августа. На кону будут титулы WBA и WBO, которыми владеет Василий, а также вакантный пояс по версии WBC.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный боксер Майк Тайсон дал прогноз на бой Ломаченко.

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