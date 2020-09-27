Знаменитый украинский боксер проиграл в чемпионском бою. Видео

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) проиграл в бою с американцем Джармеллом Чарло (30-0, 22 КО).

12-раундовый поединок за чемпионский пояс в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) состоялся на Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут) и завершился в пользу 30-летнего уроженца Луизианы – 116-112, 117-111, 118-110.

Американец с первых секунд завладел инициативой. По ходу встречи Деревянченко мощно рубился и шел в размен, но и очень много пропускал.

Большую часть боя Деревянченко боксировал с гематомой под левым глазом. Чарло работал на удобной дистанции, использовал свое преимущество в росте и длине рук и заслуженно победил.

Перед встречей букмекеры называли Деревянченко аутсайдером, опубликовав коэффициенты не в пользу украинца.

Отметим, что это была третья попытка украинца завоевать чемпионский пояс. В 2018 году он раздельным решением судей проиграл Дэниэлу Джейкобсу, а в октябре 2019 года уступил Геннадию Головкину. В скандальном поединке судьи отдали казахстанцу спорную победу.

Сауль Альварес заявил, что именно Деревянченко был лучшим боксером в бою против Головкина.