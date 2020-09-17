Чисора ответил Усику, записав видео в стиле украинца

Следующий соперник Александра Усика Дерек Чисора ответил нашему соотечественнику, записав видео в его стиле.

Отметим, что ранее украинец неоднократно обращался к британцу, выкрикивая его имя и спрашивая, как тот поживает.

"Александр! Александр! Как дела, Александр? Я иду за тобой! Дерек, как дела? Все хорошо, все хорошо, отстань от меня!" – сказал Чисора на видео.

Напомним, что изначально поединок между боксерами должен был состояться 23 мая в Лондоне, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Сейчас противостояние между украинцем и британцем запланировано на 31 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн рассказал о большой проблеме с боем Усика и Чисоры, которая может вынудить их пойти на снижение гонораров или перенос поединка на более поздний срок.