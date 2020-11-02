Чисора отреагировал на поражение от Усика: спортивные итоги 1 ноября

Дерек Чисора эмоционально отреагировал на поражение от Александра Усика, а в киевском "Динамо" несколько футболистов заразились COVID-19.

Кроме того, стала известна статистика боя Усик – Чисора.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 1 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

В "Динамо" вспышка коронавируса: инфицированы 5 футболистов, – журналист

Усик – журналисту: я тебе "приготовлю" завтрак в постель, на хр*н. Вылетишь, б****, аж бегом из комнаты

Опубликована статистика ударов в бою Усик – Чисора

Усик – Чисора: весь бой на видео

"Шахтеру" запретили проводить матчи Лиги чемпионов со зрителями

Чисора эмоционально отреагировал на поражение от Усика

Чисора принес Усику неожиданный подарок после боя. Видео