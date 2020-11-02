Чисора отреагировал на поражение от Усика: спортивные итоги 1 ноября
Дерек Чисора эмоционально отреагировал на поражение от Александра Усика, а в киевском "Динамо" несколько футболистов заразились COVID-19.
Кроме того, стала известна статистика боя Усик – Чисора.
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