Чемпионский пояс Гвоздика забрал Кадыров

Российский боксер Артур Бетербиев отдал главе Чечни Рамзану Кадырову чемпионский пояс WBC, который ранее принадлежал украинцу Александру Гвоздику.

"Артур Бетербиев привёз один из самых дорогих подарков, который займёт самое почётное место в моей коллекции — пояс чемпиона мира по версии WBC, полученный 18 октября в поединке с украинским боксёром Александром Гвоздиком. Я уверен, что чеченские боксёры еще громче заявят о себе на мировых аренах и добьются самых высоких результатов", — похвастался "артифактом" Кадыров у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Гвоздик - Бетербиев прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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