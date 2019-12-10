Чемпионский пояс Гвоздика забрал Кадыров

Российский боксер Артур Бетербиев отдал главе Чечни Рамзану Кадырову чемпионский пояс WBC, который ранее принадлежал украинцу Александру Гвоздику.
"Артур Бетербиев привёз один из самых дорогих подарков, который займёт самое почётное место в моей коллекции — пояс чемпиона мира по версии WBC, полученный 18 октября в поединке с украинским боксёром Александром Гвоздиком. Я уверен, что чеченские боксёры еще громче заявят о себе на мировых аренах и добьются самых высоких результатов", — похвастался "артифактом" Кадыров у себя в Instagram.
Накануне вечером я пригласил на ужин дорогих БРАТЬЕВ, представителей РСК "Ахмат" @akhmat_boxing - генерального директора РСК "Ахмат" Валида Эдилова @edilov_valid_kra, одного из лучших профессиональных боксёров, чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории по двум версиям IBF и WBC непобежденного Артура Бетербиева @arturbeterbiev, чемпиона России по профессиональному боксу Ислама Едисултанова @islam__edisultanov, а также молодых чемпионов России по боксу Шамиля @hataev_shamil_ и Имама Хатаевых @imam_xataev_81. Мы провели время за дружеской беседой, обсудили планы на будущее. Ребята вспомнили, какие нелёгкие испытания пришлось каждому выдержать на пути к чемпионству. Бокс является одним из моих самых любимых видов спорта. Я внимательно слежу за выступлениями каждого чеченского боксёра, радуюсь победам и переживаю поражения. Бокс не любит оплошностей в поединке, они могут стать причиной проигрыша. Бокс - это искусство, гармонично сочетающее в себе самые сильные качества спортсмена - выносливость, внимание, ловкость и силу удара. Если всем этим ты умеешь управлять, то лавры победителя будут твоими. Артур Бетербиев привез один из самых дорогих подарков, который займёт самое почётное место в моей коллекции - пояс чемпиона мира по версии WBC, полученный 18 октября в поединке с украинским боксёром Александром Гвоздиком @alex_gvozdyk. Я уверен, что чеченские боксёры еще громче заявят о себе на мировых аренах и добьются самых высоких результатов. Для этого в Чечне созданы самые лучшие условия! Главное желание и воля к победе! АХМАТ-СИЛА!!! #Кадыров #Россия #Чечня #Бетербиев #Бокс #Ахмат
Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Гвоздик - Бетербиев прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.
Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.
Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.
Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.
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