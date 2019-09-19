Чемпионат мира-2019 по боксу: результаты украинцев

Представители сборной Украины провально выступили на чемпионате мира-2019 по боксу, который проходит в российском Екатеринбурге.

Следует отметить, что на мировой форум в РФ не поехал никто из ведущих украинских боксеров, претендующих на поездку на Олимпийские игры в Токио. Тем не менее, Федерация бокса Украины не препятствовала участию на ЧМ в Екатеринбурге спортсменов, которые были готовы самостоятельно оплатить свою поездку и выступление на турнире.

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Как сообщает Xsport, на чемпионате мира в России уже определились полуфиналисты в каждом из дивизионов, однако до этой стадии не дошел ни один украинец - их не было даже в четвертьфинале.

До 52 кг:

Максим Фатич – первый бой в 1/16 финала – 0:5 от турка Батухана Чифтчи (уступил в следующем бою)

До 57 кг:

Алексей Козолок – первый бой в первом раунде (еще до 1/16 финала) – 1:4 от венесуэльца Жана Карлоса Кайседо (уступил в следующем бою)

До 63 кг

Александр Железняк – первый бой в первом раунде (еще до 1/16 финала) – 0:5 от венгра Баходура Усмонова (дошел до 1/8 финала)

До 69 кг

Мгер Оганесян – первый бой в первом раунде (еще до 1/16 финала) – 2:3 от тайванца Пан Хьюн Мина (уступил в следующем бою)

До 75 кг:

не было украинцев

До 81 кг:

не было украинцев

До 91 кг:

Марат Григорян – выиграл бой 1/16 финала против азербайджанца Исмаила Ягубова (4:1) и уступил в 1/8 финала – 0:5 от казахстанца Васили Левита (вышел в полуфинал)

Свыше 91 кг:

Цотне Рогава – выиграл бой в 1/16 финала против иранца Имана Рамезанпура (5:0) и уступил в 1/8 финала – 0:5 от узбека Жалолова Баходира (вышел в полуфинал)

Таким образом, украинские спортсмены, которые по собственной инициативе поехали на соревнования в Россию, на шестерых добыли две победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого в России сделали неожиданное заявление о бойкоте Украиной чемпионата мира по боксу-2019 в Екатеринбурге.

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