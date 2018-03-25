Чемпион мира добыл яркую победу страшным нокаутом: опубликовано видео

Обладатель чемпионского пояса WBC Silver Диллан Уайт (23-1, 17 KO) успешно провёл защиту титула в бою против непобедимого австралийца Лукаса Брауна (25-1, 22 КО). Британский супертяжеловес на "О2 Арена" в Лондоне в шестом раунде брутально нокаутировал соперника, которого на взвешивании был легче на 5 кг.

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Уайт доминировал в ринге с самого начала боя благодаря значительному преимуществу в скорости. Диллиан выигрывал раунд за раундом, а в шестой трехминутке сначала потряс Брауна хорошей комбинацией, а затем "выключил свет" левым хуком в голову.

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Уайт - Браун

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Следующим соперником Уайта, скорее всего, станет Энтони Джошуа (20-0, 20 KO). Промоутер которого Эдди Хирн хочет организовать своем подопечному это бой, перед первым поединком в США (вероятней всего против Дэнтоея Уайлдера (40-0, 39 KO).

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Напомним, что Джошуа проведет свой объединительный бой с новозеландцем Джозефом Паркером 31 марта.