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5 июня • обновлено в 15:51
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Бывший соперник Ломаченко Кэмпбелл восхитился универсальностью украинца

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Бывший соперник Василия Ломаченко британский боксер Люк Кэмпбелл заявил, что украинец является невероятно универсальным боксером.

"Он может делать все, что угодно. Он быстр, отлично работает ногами, прессингует соперников, наносит контрудары. К таким бойцам нужно серьезно готовиться. Готовясь к другим поединкам, ты берешь в тренировочный лагерь боксера, который будет тебя прессинговать, или боксера, который умеет проводить контратаки. Но в случае с ним, вы должны быть готовы ко всему", – сказал Кэмпбелл в интервью изданию Standard.

Ломаченко - Кэмпбелл

Ломаченко - Кэмпбелл

nv.ua

Несмотря на все сильные стороны Ломаченко, британец хочет добиться реванша. Он считает, что на этот раз ему удастся победить.

"Я думаю, что способен на большее. Небольшие изменения в подготовке помогут мне его победить, я действительно верю в это. Нельзя использовать однообразную тактику в поединке с ним. Если тебе удастся один раз по нему попасть, ты не сможешь делать то же самое и снова достичь успеха. Для победы нужно постоянно менять свой ритм", – заявил британский боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник Василия Ломаченко, Хорхе Линарес, заявил, что украинец все еще очень силен, однако уже не так, как несколько лет назад, и отметил силу Теофимо Лопеса

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл
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