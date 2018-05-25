Будущий соперник победителя WBSS? Украинец поборется за звание чемпиона мира

Украинский представитель первого тяжелого дивизиона боксер Роман Головащенко (19-1, 17 КО) второго июня проведет бой за звание чемпиона мира по версии IBO.

Соперником Головащенко в будущем поединке станет представитель ЮАР Кевин Лерена.

Накануне претендент провел открытую тренировку в одном из торгово-развлекательных центров столицы и пообщался с журналистами.

Роман Головащенко Открытая тренировка

Роман Головащенко Открытая тренировка

Роман Головащенко Открытая тренировка

Отметим, что бой должен был состояться несколько раньше, но соперник нашего боксера получил травму - поединок был перенесен. По словам Головащенко, это никак не повлияло на ход подготовки.

"Подготовка прошла на отлично. Все планы выполнены. Осталось только в хорошем настроении подойти к бою и сделать в ринге то, к чему мы готовы. Задержка - это не очень хорошо, поскольку мы подгоняли форму под одну дату. Но нам это не помешало. Наоборот, у нас было дополнительное время для еще более тщательной подготовки к этому поединку", - сказал Головащенко.

Роман Головащенко Открытая тренировка

Роман Головащенко Открытая тренировка

Роман Головащенко Открытая тренировка

Роман Головащенко Открытая тренировка

На вопрос о желании встретиться с победителем боксерской Лиги чемпионов Роман ответил очень сдержанно.

"Желание есть. Есть планы встретиться с обладателем четырех поясов, но до этого надо дожить. Нужно пройти ряд разных этапов, а там будет видно. Первоочередно стать чемпионом мира по версии IBO", - резюмировал боксер.

Роман Головащенко Открытая тренировка

Роман Головащенко Открытая тренировка

Стоит отметить, что спарринг-партнером южноафриканца был украинец Владислав Сиренко, который только начинает свое восхождение в профи боксе в тяжелой весовой категории.

На вопрос о том, как к этому относится Роман он отметил, что ему все равно, а тренер Головащенко Шамиль Керимов саркастично подметил: "настоящий патриот".

Поединок Головащенко - Лерена будет транслироваться телеканалом "Интер".