"Будет камбэк, чтобы..." Владимир Кличко сделал сенсационное заявление

Легендарный Владимир Кличко анонсировал возобновление профессиональной карьеры.

Как заявил экс-чемпион мира в интервью Business Insider, он всерьез рассматривает вопрос о возвращении на ринг.

"Могу ли я драться? Да. Прямо сейчас я держу перед собой открытыми любые варианты. Не будет никакого камбэка, чтобы просто вернуться и сломать кому-то челюсть... Это будет камбэк, чтобы побить рекорд", – отметил Кличко-младший.

Владимир Кличко

При этом он подчеркнул, что вопрос денег не является приоритетным для него, а речь идет о том, чтобы войти в историю. Владимир намерен побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет.

"Привлекательно ли это? Я бы сказал, да, это круто. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое заявление", – резюмировал Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний на сегодня поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, когда в эпичном бою проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа.

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