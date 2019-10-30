Главная Новости
30 октября • обновлено в 16:05
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Будет камбэк, чтобы..." Владимир Кличко сделал сенсационное заявление

Читать материал на украинском

Легендарный Владимир Кличко анонсировал возобновление профессиональной карьеры.

Как заявил экс-чемпион мира в интервью Business Insider, он всерьез рассматривает вопрос о возвращении на ринг.

"Могу ли я драться? Да. Прямо сейчас я держу перед собой открытыми любые варианты. Не будет никакого камбэка, чтобы просто вернуться и сломать кому-то челюсть... Это будет камбэк, чтобы побить рекорд", – отметил Кличко-младший.

Новости
Летит в Украину: СМИ раскрыли правду об экс-невесте Кличко, которую избил бойфренд

Владимир Кличко

Владимир Кличко

При этом он подчеркнул, что вопрос денег не является приоритетным для него, а речь идет о том, чтобы войти в историю. Владимир намерен побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет.

"Привлекательно ли это? Я бы сказал, да, это круто. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое заявление", – резюмировал Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний на сегодня поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, когда в эпичном бою проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Персона
Владимир Кличко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
сломай челюсть брату. он все равно говорить ей нормально не умеет)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Борисс Робот
Борисс Робот
филипп филипыч, там может тебе лучше сломает... ты ведь только пишешь...???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel