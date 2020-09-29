Британский боксер рассказал об особенностях спаррингов с Усиком

Британский боксер Дэвид Аллен пришел в восторг от Александра Усика после того, как принял участие в подготовке украинца к бою против Дерека Чисоры.

В интервью изданию talkSPORT, спарринг-партнер нашего соотечественника отметил то, как Александр быстро изучает соперника. Аллен заявил, что не смог нанести по Усику два одинаковых удара.

"В понедельник и среду мы боксировали, а в пятницу они попросили смоделировать поведение Дерека Чисоры. Во все эти дни у Усика был ответ на все мои попытки. У него есть особенное умение быстро изучать людей. Я заметил, что не смог попасть по нему одним и тем же ударом дважды. Он слишком быстро схватывает все о тебе", – рассказал британец.

Он также отметил невероятную скорость, с которой украинец передвигается по рингу.

"Он двигается лучше всех, лучше Тайсона Фьюри. Я никогда свободно не спарринговал с полусредневесами, но был с ними в ринге. Несмотря на супертяжелый вес, Усик двигается, как полусредневес, выступающий на мировом уровне", – добавил Аллен.

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна официальная дата боя украинца против Чисоры.