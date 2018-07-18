Больше не фаворит: букмекеры обвалили ставки на победу Усика в финале WBSS

Украинец Александр Усик больше не является фаворитом финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Свой поединок против россиянина Мурата Гассиева наш чемпион проведет в субботу, 21 июля, на арене спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Гассиев. Начало вечера бокса – в 18:00 по киевскому времени.

Всего лишь за сутки ставки на победу нашего соотечественника обрушились с коэффициента 1,80 до 1,91. При этом успех российского чемпиона оценивается аналогичным показателем (было – 2,00). Котировки на ничейный исход по решению трех судей по-прежнему достигают уровня 19,00.

Интересно, что при этом букмекеры уверены, что у Гассиева больше шансов завершить бой нокаутом, а украинец выглядит фаворитом, если поединок продлиться все 12 раундов. Ставки на досрочную победу россиянина принимаются с коэффициентом 4,50 (Усик – 6,50). А на триумф украинского боксера по решению судей можно поставить с котировкой 2,25 (Гассиев – 3,25).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик отказался проводить открытую тренировку в Москве накануне финала WBSS.