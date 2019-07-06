Боксер за 10 секунд зверским нокаутом добыл чемпионский титул

Казахстанец Канат Ислам (25-0, 20 КО) добыл феерическую победу на доминиканцем Хулио де Хесусом (27-1, 24 КО) в бою за вакантный титул чемпиона WBO Inter-Continental в первом среднем весе.

Поединок на вечере бокса в Аламаты завершился уже на 10-й секунде первого раунда. Не успели зрители сесть на свои места на трибунах, как Ислам мощными ударами отправил своего соперника в тяжелейший нокаут.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский супертяж мощным нокаутом дебютировал на профи-ринге. На турнире в Претории (ЮАР) 29-летний криворожанин в первом раунде победил местного боксера Викуса Людеке

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