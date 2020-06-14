Боксер-профессионал устроил понты в ринге и был нокаутирован

В сети набирает популярность видео из одного боксерского зала в Италии, на котором запечатлен любительский бой двух местных спортсменов.

Один из боксеров перед встречей заявил, что он профессионал, поэтому будет боксировать без защитной экипировки и отказался надевать шлем. И итоге такие понты дорого стоили итальянцу. Спустя несколько секунд хвастун пропустил мощнейшую двойку в голову и свалился в тяжелый нокаут.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2010 состоялся знаменитый бой, в котором боксер был нокаутирован за понты на ринге. Мексиканец Эдисон Миранда стал опускать руки, демонстративно показывая, что удары оппонента не приносят ему никакого урона.

В какой-то из моментов Эдисон заигрался и пропустил мощнейший апперкот, отправивший его в тяжелый нокаут.