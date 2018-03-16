Бойкот турниров в России: украинские боксеры попали в тупик

Бойкот чемпионата мира 2019 года может закрыть украинским боксерам участия на Олимпийские Игры в Токио, которые пройдут в 2020-м году.

Мировое первенство является лицензионным – на нем будут разыграны олимпийские путевки лицензии на Игры 2020 года. Через Всемирную боксерскую серию (WBS) получить лицензии украинские боксеры не смогут, поскольку представляющий там Украину клуб "Украинские атаманы" фактически не существует, сообщает Xsport.

В случае бойкота чемпионата мира в России единственной возможностью для украинцев получить квоты на Игры в Токио станут другие лицензионные турниры и профессиональная лига АРВ, в случае, если они будут проводиться.

Как сообщал "Обозреватель", что министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал указ о запрете украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях на территории России.