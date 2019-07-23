Бой в Украине: Ломаченко сделал официальное заявление

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко прокомментировал гипотетическое проведение одного из своих боев на территории Украины.

"Бой в Украине? У меня есть контракт с американской промоутерской компанией. Для меня это было бы очень интересно. Я верю и думаю, что многие люди хотели бы увидеть мой бой вживую. Но это не зависит от меня", - сказал Василий на пресс-конференции, отвечая на вопрос британских СМИ.

Василий Ломаченко 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита боя Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл, в котором будут оспариваться три чемпионских пояса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся