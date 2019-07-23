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Бой в Украине: Ломаченко сделал официальное заявление

3.1т Читать материал на украинском

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко прокомментировал гипотетическое проведение одного из своих боев на территории Украины.

"Бой в Украине? У меня есть контракт с американской промоутерской компанией. Для меня это было бы очень интересно. Я верю и думаю, что многие люди хотели бы увидеть мой бой вживую. Но это не зависит от меня", - сказал Василий на пресс-конференции, отвечая на вопрос британских СМИ.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

24tv.ua

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"Клоун": Ломаченко разозлился на боксера, обещавшего его убить

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита боя Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл, в котором будут оспариваться три чемпионских пояса.

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Персона
Василий Ломаченко
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Sullivan Stacy
Sullivan Stacy
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