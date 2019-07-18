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"Бой в октябре": Гвоздик раскрыл планы Усика

1.6т Читать материал на украинском

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) рассказал о дальнейших планах экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Олександра Усика (16-0, 12 КО).

"Настрой у него отличный. Саня увеличивается в качественном режиме. Пообщались с ним, у него определенки сейчас нет. Усик обязательный претендент на титул Руиса-младшего, но тот будет проводить реванш с Джошуа. Поэтому, наиболее вероятно, что мы увидим Саню в октябре в каком-то простом рейтинговом бою, чтобы попробовать свои силы в супертяжах. Потому что, если ждать результата поединка Руиса с Джошуа, то может и год пройти", – сказал 23-летний харьковчанин на Youtube-каналу "Большой Куш".

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Напомним, накануне Александр Усик засветился в Крыму, выложив фото с горы Ай-Петри.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер сделал заявление о дебюте Усика в хевивейте, назвав дату боя.

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Александр Гвоздик Александр Усик
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