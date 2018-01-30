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Бой Усик - Бриедис назван лучшим в истории

2.4тЧитать новость на украинском

Президент WBC Маурисио Сулейман назвал бой между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом лучшим среди тяжеловесов в истории.

"Это был лучший бой тяжеловесов в истории дивизиона. Арена была заполнена под завязку, а атмосфера была наэлектризована в течение всех раундов. Судьям WBC даже дали наушники с шумоподавлением, чтобы поспособствовать максимальной концентрации и ограничить влияние шума на подсознание судьи во время боя. Эти трибуны были самыми громкими, которые я когда-либо слышал", – сказал Сулейман в интервью worldboxingnews.net.

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Стало известно, что первым делом сделал Усик после победы над Бриедисом

Как сообщал "Обозреватель", менеджер Усика дал однозначный прогноз на финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где Александр встретится с победителем пары Мурат Гассиев - Юниер Дортикос.

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Темы
Усик - БриедисWBC
Персона
Александр Усик
Источник
Источник:tribuna
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