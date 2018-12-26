''Бой откладывается'': Ломаченко сделал заявление о своей карьере

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBО Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) не будет в обозримом будущем проводить бой против непобежденного американца Майки Гарсии (39-0, 30 КО)

"Сложный вопрос, потому что сейчас становится вопрос про весовую категорию. Майки уходит в 63,5 кг и якобы говорит, мол, хотите боксировать, поднимайтесь в 63,5. Подниматься мне сейчас в 63,5 неудобно – у меня другая дорога, у меня другие планы. Я сейчас не готов это делать. Поэтому пока бой этот откладывается", — рассказал Ломаченко в интервью Luckypunch.net.

"Он не отказался от титула WBC в легком весе, поэтому сегодня он является чемпионом и держит этот пояс. Давайте подождем бой с Эрролом Спенсом, после этого будет понятно о его дальнейших действиях. Думаю, Гарсия достаточно уверенно проиграет этот бой", — уточнил Василий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко объединил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), победив Хосе Педрасу 8 декабря в Нью-Йорке.

Напомним, что поединок между чемпионом мира по версиям IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) Эрролом Спенсом (24-0, 21 КО) и обладателем титула WBC в легкой категории (до 61,2 кг) Майки Гарсией состоится 16 марта на арене AT&T Stadium в Арлингтоне (США).