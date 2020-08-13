Бой Ломаченко – Лопес: СМИ назвали гонорары боксеров

Украинский чемпион в легком весе WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) за бой против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) получит 3,25 миллиона долларов.

Гонорар американца по информации The Athletic, составит 1,5 миллиона долларов.

Изначально в прессе фигурировала сумма в 1,2 миллиона. Лопес отказался драться за такие деньги. Ломаченко предложил отдать ему часть своего заработка. В итоге доход украинца не составит объявленные ранее в СМИ 3,5 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа Теофимо принял условия боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Василия . Теперь ожидается, что он состоится 17 октября и будет транслироваться по ESPN.

Изначально поединок между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден", но был перенесен на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.