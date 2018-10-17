''Бой будет в...'' Мейвезер подтвердил поединок с Хабибом

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер анонсировал поединок против победителя Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова. Американец собирается провести бой в Лас-Вегасе, несмотря на отказ российского бойца.

"Я сказал: "Готовьте чеки". Мы подеремся. Я сам себе босс. Не могу сказать, что думает сам Хабиб, но с моей стороны мы можем это организовать. Слышал, что он не хочет драться в Вегасе. Но Вегас – это столица боев", - рассказал Мейвезер в интервью TMZ Sports.

Американский боксер засудил действия Хабиба после боя против Конора МакГрегора.

"После поединка ты обязан вести себя как профессионал. Не только в ринге, но и за его пределами. А его поступок был непрофессиональным. Говорят, он вел себя, как псих. Бой будет в ринге, по моим правилам, ведь он хочет этого боя", - предостерег Нурмагомедова боксер.

За поединок против Хабиба Мейвезер собирается получить огромные деньги.

"За этот бой заработаю девятизначную сумму. Миллионов 180 долларов минимум, гарантирую", - раскрыл финансовую сторону суперсобытия непобежденный боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион UFC высмеял Хабиба из-за боя с Мейвезером.