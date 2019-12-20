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20 декабря • обновлено в 15:02
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Ближайший бой Усика: промоутер сделал важное уточнение

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Александр Красюк, промоутер украинского боксера-супертяжеловеса Александра Усика, высказался по поводу информации о следующем сопернике украинца и дате его боя.

Александр Красюк

Александр Красюк

xsport.ua

В комментарии под одним из постов в Instagram Красюк призвал не верить поспешным заявлениям от неофициальных источников.

"Не спешил бы я с категоричностью по датам и соперникам", – заявил промоутер.

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Персоны
Александр Усик Александр Красюк
Место
Украина
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